Dal Real alla Premier, passando per il Milan. Jimenez: "Sto vivendo il mio sogno"

Il percorso di Alex Jimenez verso la Premier League è stato tutto meno che ordinario. Arrivato al Real Madrid a soli sette anni, il giovane spagnolo ha trascorso un decennio nel vivaio delle Merengues, apprendendo tecnica, disciplina e gestione della pressione ai massimi livelli. "Tutto ciò che sto realizzando ora è merito anche del Real Madrid, che mi ha formato fin da piccolo e mi ha insegnato come funziona il calcio", racconta Jiménez.

La crescita, però, richiede coraggio e la volontà di uscire dalla propria zona di comfort. Il passo successivo lo ha portato in Italia, al Milan, dove il calcio più tattico ha affinato le sue capacità, preparandolo per l’intensità fisica e la velocità della Premier League. "In Italia il gioco era molto più tattico, qui è più fisico", spiega. Oggi, al Bournemouth, Jiménez si sente a casa, immerso in un ambiente che lo stimola e lo coinvolge: "Sono una persona molto passionale e qui posso sentire i tifosi vicini, mi piace moltissimo". La fiducia ricevuta fin dal primo giorno è stata fondamentale: "Il consiglio migliore che mi hanno dato è stato di essere sempre me stesso. L’allenatore mi ha trasmesso grande fiducia e sento di crescere partita dopo partita".

Le prime prestazioni di rilievo contro squadre come Chelsea e Manchester United hanno confermato il suo talento e la sua personalità senza paura. "Da bambino sognavo di giocare in Premier League. Ora che ci sono, sto vivendo questo sogno al massimo", conclude Jiménez, pronto a scrivere nuove pagine della sua avventura inglese.