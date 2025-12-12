Ufficiale
Campione MLS, Rodrigo De Paul viene riscattato definitivamente dall'Inter Miami
Rodrigo De Paul diventa a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter Miami. Il club statunitense ha esercitato il diritto di riscatto del giocatore, che si era già trasferito in Florida a luglio. De Paul, 31 anni, ha contribuito alla conquista della MLS, la prima per il cluyb di David Beckham, giocando 26 partite, segnando 2 reti e servendo 4 assist.
Secondo quanto riporta Marca, questa cessione frutterà all'Atlético Madrid ben 15 milioni. Il club spagnolo ha deciso di salutare De Paul attraverso i propri canali social: "Ti auguriamo buona fortuna per questa nuova avventura professionale, Rodri!".
