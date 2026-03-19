L’Udinese cerca l’erede di De Paul (per battere il Genoa)

L’ultimo gol marcato dall’Udinese in casa del Genoa porta la firma di Rodrigo De Paul. Era la stagione 2020-2021. Non solo. Il centrocampista dell'Inter Miami e della nazionale argentina aveva segnato al Ferraris anche nei tornei 2018-2019 e 2019-2020. Se poi, infine, cerchiamo la più recente vittoria dei bianconeri sui rossoblù in Serie A dobbiamo andare sempre al 2020-2021 quando in Friuli terminò con un 1-0 e, guarda un po’, l’ex Atletico Madrid a segno nel corso della prima frazione di gioco.

Insomma, AAA erede di De Paul cercansi in casa Udinese!

Ammontano a 33 i precedenti, A più B, in Liguria: 17 vittorie Genoa, 11 pareggi, 5 successi Udinese, 50 gol fatti dai padroni di casa e 35 reti segnate dagli sopiti. I punteggi più ricorrenti al Ferraris? L’1-1 e l’1-0 visti entrambi negli ultimi 4 incroci. Anzi, se da 4 sfida il Grifone fa punti quando ospita i friulani (2V – 2X), proprio l’1-1 ha aperta e l’1-0 ha chiuso (per il momento) questa serie OK.

Come arrivano a questo appuntamento le squadre di De Rossi e Runjaic?

Rossoblù con 33 punti (8V – 9X – 12P con 36GF e 40GS), 19 fatti sul proprio campo (5V – 4X – 6P con 19GF e 19GS). Bianconeri poco sopra a 36 (10V – 6X – 13P con 33GF e 42GS), di cui 17 colti in esterna (5V – 2x – 7P con 17GF e 23GS).

PS: fra sfide in casa e fuori l’Udinese ha segnato 97 gol al Genoa, A più B. Però l’unico precedente Genoa-Udinese giocato il 20 marzo, nel 1994, finì 3-0 (doppietta di Skuhravy e centro di Onorati).

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

33 incontri disputati

17 vittorie Genoa

11 pareggi

5 vittorie Udinese

50 gol fatti Genoa

35 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Udinese 1-1, 21° giornata 1950/1951

L’ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Udinese 1-0, 31° giornata 2024/2025