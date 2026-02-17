Donnarumma svela: "Sono in contatto con Ederson. Mi ha scritto appena atterrato al City"

In un format dedicato del Manchester City, Gianluigi Donnarumma si è piazzato davanti a una tv, accomodato su una sedia per ammirare e commentare alcuni dei momenti più iconici dei migliori portieri circolati dalle parti di Etihad Stadium. In particolare con un giocatore che ha segnato la storia recente del club e che ha vinto la prima storica Champions League, il numero uno della Nazionale italiana è in realtà in contatto, come lui stesso ha rivelato: "Sono in contatto con Ederson, che mi ha fatto i migliori auguri", racconta l'ex Milan ai microfoni ufficiali del City. "Sono felice di aver ricevuto questo messaggio perché è importante, ed è sempre bello ricevere gesti simili da parte di un ex portiere del club. Mi rende molto, molto felice".

Il 32enne brasiliano - oggi al Fenerbahce -, oltre ad aver alzato la Coppa dalle Grandi Orecchie nella finale di Istanbul contro l'Inter, ha segnato indelebilmente la storia dei citizens con 16 trofei in bacheca. Come tende a sottolineare anche Gigio: "È stato un portiere importante, un riferimento per il Manchester City. Penso che siamo completamente diversi: lui gioca molto bene con i piedi, anch'io gioco bene... ma questo aspetto era fondamentale per il suo stile di gioco", ha riconosciuto.

"Mi ha fatto anche molto piacere ricevere un suo messaggio. Siamo spesso in contatto, abbiamo un buon rapporto. Sono stato davvero felice del fatto che mi abbia scritto quando sono atterrato al Manchester City", il racconto di Donnarumma.