Ufficiale Fuori con 6 mesi ancora di contratto, l'Al Shabab licenzia Alguacil. Caccia al sostituto

Imanol Alguacil è stato licenziato, non sarà più l'allenatore dell'Al-Shabab. Dopo essere approdato in Arabia Saudita la scorsa estate (con contratto firmato fino al 30 giugno 2027), il club arabo invece ha ufficializzato l'addio del tecnico spagnolo di 54 anni, nonostante avesse ancora 6 mesi di contratto.

Il motivo? Semplice, i risultati pressoché deludenti - troppe 10 sconfitte e 7 pareggi stagionali - ottenuti dalla squadra, oltre alla pesante sconfitta subita contro l'Al-Ahli (2-5) di Franck Kessié. Il club così si è avvicinato drasticamente alla zona retrocessione, ben distante le migliori speranze di un piazzamento migliore. Spiegazioni sufficienti per tagliare i rapporti e porre fine alla permanenza di Alguacil in Arabia Saudita. Il tecnico spagnolo era arrivato all'Al-Shabab dopo l'esperienza (oltre 300 panchine) alla Real Sociedad, club con il quale aveva vinto una Coppa del Re.

Il suo arrivo lasciava ben sperare sulla carta, ma la realtà dei fatti si è rivelata totalmente diversa. L'Al Shabab infatti si trova attualmente al 14esimo posto e con soli 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il club saudita, espulso l'allenatore spagnolo, ora cercherà sul mercato un sostituto nell'immediato per risolvere la situazione drastica in classifica di Saudi Pro League ed evitare di scivolare in zone preoccupanti. Al momento, tuttavia, non sono noti i nomi dei candidati disposti ad assumere l'incarico di tecnico della squadra.