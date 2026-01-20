De Zerbi, che colpo: il 18enne Nwaneri dice sì al Marsiglia, accordo in chiusura

L'Olympique Marsiglia ha fatto centro con Ethan Nwaneri. Come riferito nelle ultime ore da The Athletic, sono andati in scena dei fitti contatti tra Roberto De Zerbi e l'Arsenal a proposito del talento dell'Arsenal classe 2007. O meglio, dei dialoghi diretti con Mikel Arteta e lo stesso giocatore riguardo il possibile prestito semestrale all'ombra del Velodrome per giocare il resto della stagione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti proposti da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato internazionale, adesso sarebbe arrivata la decisione definitiva di Nwaneri: ha detto sì all' Olympique Marsiglia. Il club di Premier League, dal canto suo, crede che l'opzione del trasferimento a titolo temporaneo in Ligue 1, sotto la guida di RDZ, sia la migliore soluzione per il 18enne inglese.

Lì troverà spazio, minuti e una vetrina non di poco conto, viste le ambizioni dell'OM e l'attenzione riservata ai giovani dall'allenatore italiano. Non solo: Arteta si è confrontato con De Zerbi riguardo Nwaneri e la sua crescita, valutando la destinazione come funzionale all'evoluzione del ragazzo. L'affare in prestito è alle battute finali, ma senza l'inserimento di un'opzione di acquisto. Si attende però l'ok definitivo di entrambi i club per sancire l'operazione in questo mercato invernale. Battuti sul tempo e per preferenza tanti altri club inglesi ed esteri per Nwaneri, che vestirà per 6 mesi la maglia del Marsiglia.