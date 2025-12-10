Greenwood decisivo, De Zerbi lo bacchetta: "Deve imparare a gestire e a difendere"

La serata di Champions League dell’Olympique Marsiglia contro l’Union Saint-Gilloise si è conclusa con un successo sofferto (2-3), in gran parte merito di Mason Greenwood, autore di una doppietta decisiva (41’ e 58’) e coinvolto anche nel gol dell’1-0 di Igor Paixao. L’attaccante inglese è stato naturalmente eletto MVP della partita dall’UEFA, ma la prestazione non gli ha risparmiato un richiamo dall’allenatore Roberto De Zerbi per la gestione difensiva nelle fasi finali del match.

"È uno dei migliori attaccanti d’Europa, ma anche lui, quando conduciamo 3-1, deve imparare a gestire il pallone, a non forzare e a non perderlo", ha spiegato l’allenatore italiano. "Non è un’esigenza eccessiva, ma Greenwood deve aiutare la squadra anche in fase difensiva, mantenendo la posizione e facendo respirare il resto del gruppo". Il richiamo ha trovato eco anche tra i compagni. Pierre-Emile Hojbjerg ha sottolineato l’importanza di giocare fino all’ultimo minuto: "Mason fa molto per noi, ma può migliorare nella continuità fino al termine della partita".

Anche il portiere Geronimo Rulli ha elogiato Greenwood, definendolo "uno dei migliori della squadra", ricordando però la necessità di lavorare per mantenere costanza: "Conosco il suo valore, è una serata speciale per lui". Geoffrey Kondogbia ha aggiunto: "È il nostro giocatore chiave in attacco. Il nostro compito è metterlo nelle migliori condizioni, sia tatticamente sia psicologicamente, per permettergli di continuare a fare la differenza".