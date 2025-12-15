Monaco bello ma sconfitto a Marsiglia. Pocognoli: "I risultati arriveranno giocando così"

Una sconfitta amara, di quelle che fanno male, per il Monaco di Sebastien Pocognoli, battuto 1-0 dall’Olympique Marsiglia nella gara che ha chiuso la 16ª giornata di Ligue 1. Il risultato non rende giustizia alla prestazione dei monegaschi, a lungo superiori nel gioco ma puniti da una serie di episodi sfavorevoli e, soprattutto, da una scarsa concretezza sotto porta.

Al Vélodrome, il Monaco ha mostrato un volto ambizioso, scegliendo un pressing alto e continuo che ha spesso messo in difficoltà un OM costretto a difendersi basso. Uno sforzo notevole che sembrava trovare finalmente ricompensa a inizio ripresa, quando Lamine Camara aveva trovato il gol del vantaggio al 51’. La gioia, però, è durata poco: la rete è stata annullata per un fuorigioco di Balogun, primo snodo chiave di una serata giocata costantemente contro il destino. Da lì in poi la frustrazione è cresciuta. Al 74’ Minamino si è visto negare il gol da un intervento decisivo di Rulli, mentre all’80’ Balogun ha esultato invano per una rete ancora una volta cancellata per offside. Un minuto dopo, come spesso accade nel calcio, Greenwood ha colpito per il Marsiglia, punendo un Monaco dominante ma sterile. Nel finale anche Biereth ha sprecato l’ultima chance per il pareggio, suggellando una partita stregata.

Pocognoli, però, ha rifiutato qualsiasi alibi arbitrale. Ai microfoni di Ligue 1+ ha preferito sottolineare la qualità della prestazione e l’intensità mostrata dai suoi: "Siamo venuti a Marsiglia, abbiamo pressato alto, recuperato palloni nella loro metà campo: è un grande dispendio di energie. Quel primo gol avrebbe premiato il nostro lavoro". Arrivato in panchina a ottobre, il tecnico belga vive ancora una fase di alti e bassi, ma resta fiducioso: "Serve più cattiveria, perché spesso i più gentili vengono puniti. Ma giocando così, credo davvero che possano arrivare dei risultati in serie". Il Monaco riparte sconfitto, ma con segnali incoraggianti per il futuro.