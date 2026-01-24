Ufficiale Deijl lascia i Go Ahead Eagles: il terzino olandese è un nuovo giocatore del Feyenoord

Il Feyenoord rinforza il suo organico in vista della seconda parte di stagione. E' di queste ore l'annuncio dell'ingaggio per le corsie esterne della difesa di Mats Deijl dai Go Ahead Eagles, di seguito l'annuncio ufficiale: "Mats Deijl è un giocatore del Feyenoord. Il terzino destro 28enne ha firmato un contratto che lo legherà al club fino all'estate del 2028, con un'opzione per un'ulteriore stagione. Questo è accaduto giovedì sera, subito dopo la sua ultima partita con i Go Ahead Eagles a Nizza, in Francia, il che significa che il Feyenoord ha il giocatore idoneo e disponibile in tempo per la partita casalinga contro l'Heracles Almelo di domenica pomeriggio al De Kuip.

Deijl ha esordito tra i professionisti con l'FC Den Bosch nella stagione 2016-2017. L'ex prodotto del vivaio del Willem II ha giocato lì per cinque stagioni prima di trasferirsi ai Go Ahead Eagles a parametro zero. Lì, è diventato capitano e figura di spicco del club negli ultimi quattro anni e mezzo.

Nella finale di Coppa della scorsa stagione contro l'AZ, Deijl ha segnato il gol del pareggio su rigore. È stato il preludio alla vittoria finale dei Go Ahead Eagles in Coppa, dopo una serie di rigori in cui il difensore ha segnato di nuovo. Ha anche garantito al club un posto nella fase a gironi di Europa League. Il terzino nato a Vlaardingen è stato il gol decisivo nella vittoria casalinga per 2-1 contro l'Aston Villa il 23 ottobre 2025. Deijl ha completato immediatamente la sua prima sessione di allenamento per il Feyenoord sabato pomeriggio. Indosserà la maglia numero 20".