Rodrygo si è svegliato, i compagni di squadra felici. Bellingham: "Il mio ragazzo è tornato"

Rodrygo sembra finalmente aver ritrovato fiducia. Dopo un lungo periodo di difficoltà, il brasiliano del Real Madrid ha segnato in due partite consecutive e offerto prestazioni convincenti, riscattando un momento negativo in cui non era riuscito a trovare la via del gol: l’ultimo centro risaliva a marzo, mentre in Liga il digiuno durava addirittura da gennaio. Il Real Madrid ha sentito la sua mancanza, conoscendo quanto sia fondamentale il suo apporto nella corsa a tutti i trofei stagionali.

Anche lo spogliatoio riconosce l’importanza del miglior Rodrygo. Dopo il successo contro l’Alaves, diversi compagni sono intervenuti sui social per sostenerlo. Tra i messaggi più significativi quello di Jude Bellingham: "La crema sale sempre. Il mio ragazzo è tornato", ha scritto l’inglese, al quale Rodrygo ha risposto con un semplice e affettuoso "Ti voglio bene".

Non è mancato il supporto di Vinicius Junior, che ha postato su Instagram una foto insieme a Rodrygo con la parola "Insieme", mentre Arda Güler ha condiviso uno scatto accanto al brasiliano senza aggiungere commenti. Rodrygo, da parte sua, ha pubblicato tutte le dediche dei compagni per ringraziarli del sostegno, mostrando quanto lo spogliatoio madrileno creda nel suo talento e lo voglia motivare a tornare al massimo livello. Questa rinascita arriva in un momento chiave della stagione, in cui il Real Madrid ha bisogno di tutte le sue frecce offensive per mantenere il passo nella Liga e nella massima competizione europea. Rodrygo sembra pronto a rispondere presente, con la fiducia dei compagni e dei tifosi dalla sua parte, ritrovando finalmente il gol e la continuità che il club aspettava da tempo.