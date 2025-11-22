Derby al Valencia, Corberan: "Vittoria di squadra, mi piace veder dare tutto per la maglia"

"È importante riaffermare queste sensazioni positive che proviamo. Già nell'ultima partita avevamo detto di aver fatto una buona impressione, ma di non aver ottenuto il risultato che volevamo". Così è iniziato l'intervento dell'allenatore del Valencia Carlos Corberan, ai canali ufficiali del club dopo il successo per 1-0 nel derby contro il Levante.

Prosegue: "Per quanto mi riguarda, la squadra ha giocato con grande determinazione fin dall'inizio, puntando alla vittoria. Sapevamo che gli avversari ci avrebbero messo in difficoltà, perché il Levante UD è una squadra molto competitiva. Alla fine, siamo riusciti a dare ai nostri tifosi un po' di quello che gli dobbiamo. Dovevamo regalargli un po' di gioia, perché il sostegno che ci dimostrano è incredibile, soprattutto stasera al Mestalla, con il modo in cui ci hanno applaudito dall'inizio alla fine. Mi piace vedere la squadra creare un legame, vedere che la squadra dà tutto per il club e che i tifosi fanno lo stesso per la squadra. Questo legame senza dubbio ci rende forti e ci aiuta a competere".

In chiusura: "Il Valencia ha vinto oggi come squadra. Ogni giocatore ha lottato duramente per raggiungere questa vittoria. Hanno festeggiato come meritava, perché avevamo bisogno e volevamo regalare una vittoria ai tifosi, visto quanto ci sostengono e perché non ci eravamo riusciti nelle ultime partite. È stata una partita tesa e molto combattuta. Il contributo di Hugo Duro oggi è stato fondamentale".