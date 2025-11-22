Sutton in vista di Burnley-Chelsea: "Possibile un pari, Blues non forti come City e Arsenal"
Chris Sutton, ex calciatore e ora opinionista sportivo, ai microfoni di BBC Sport ha fatto una previsione su come potrebbe andare Burnley-Chelsea (match che apre la 12^ giornata di Premier League): "Il Chelsea potrebbe dover aspettare ancora un po' per il ritorno di Cole Palmer dall'infortunio, ma il suo attacco è già più forte con Joao Pedro e Liam Delap entrambi tornati in forma.
Penso comunque che questa partita sarà piuttosto combattuta. Il Burnley è ben organizzato e le sue uniche sconfitte casalinghe finora sono state contro Liverpool e Arsenal. Per me sembra un pareggio 1-1, ma in realtà punterei sul Chelsea per vincere quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva in campionato.
La squadra di Enzo Maresca è attualmente terza e sembra aver trovato più continuità rispetto alla scorsa stagione, anche se non la vedo ancora come una vera contendente al titolo. Non è forte come l'Arsenal o il Manchester City".
IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley-Chelsea (13.30)
Bournemouth-West Ham (16.00)
Brighton-Brentford (16.00)
Fulham-Sunderland (16.00)
Liverpool-Nottingham Forest (16.00)
Wolverhampton-Crystal Palace (16.00)
Newcastle-Manchester City (18.30)
Domenica 23 novembre
Leeds-Aston Villa (15.00)
Arsenal-Tottenham (17.30)
Lunedì 24 novembre
Manchester United-Everton (21.00)
CLASSIFICA
Arsenal 26
Manchester City 22
Chelsea 20
Sunderland 19
Tottenham 18
Aston Villa 18
Manchester United 18
Liverpool 18
Bournemouth 18
Crystal Palace 17
Brighton 16
Brentford 16
Everton 15
Newcastle 12
Fulham 11
Leeds 11
Burnley 10
West Ham 10
Nottingham Forest 9
Wolverhampton 9
