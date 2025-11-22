Sutton in vista di Burnley-Chelsea: "Possibile un pari, Blues non forti come City e Arsenal"

Chris Sutton, ex calciatore e ora opinionista sportivo, ai microfoni di BBC Sport ha fatto una previsione su come potrebbe andare Burnley-Chelsea (match che apre la 12^ giornata di Premier League): "Il Chelsea potrebbe dover aspettare ancora un po' per il ritorno di Cole Palmer dall'infortunio, ma il suo attacco è già più forte con Joao Pedro e Liam Delap entrambi tornati in forma.

Penso comunque che questa partita sarà piuttosto combattuta. Il Burnley è ben organizzato e le sue uniche sconfitte casalinghe finora sono state contro Liverpool e Arsenal. Per me sembra un pareggio 1-1, ma in realtà punterei sul Chelsea per vincere quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva in campionato.

La squadra di Enzo Maresca è attualmente terza e sembra aver trovato più continuità rispetto alla scorsa stagione, anche se non la vedo ancora come una vera contendente al titolo. Non è forte come l'Arsenal o il Manchester City".

IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA

Sabato 22 novembre

Burnley-Chelsea (13.30)

Bournemouth-West Ham (16.00)

Brighton-Brentford (16.00)

Fulham-Sunderland (16.00)

Liverpool-Nottingham Forest (16.00)

Wolverhampton-Crystal Palace (16.00)

Newcastle-Manchester City (18.30)

Domenica 23 novembre

Leeds-Aston Villa (15.00)

Arsenal-Tottenham (17.30)

Lunedì 24 novembre

Manchester United-Everton (21.00)

CLASSIFICA

Arsenal 26

Manchester City 22

Chelsea 20

Sunderland 19

Tottenham 18

Aston Villa 18

Manchester United 18

Liverpool 18

Bournemouth 18

Crystal Palace 17

Brighton 16

Brentford 16

Everton 15

Newcastle 12

Fulham 11

Leeds 11

Burnley 10

West Ham 10

Nottingham Forest 9

Wolverhampton 9