Taca de Portugal, 4^ turno: dopo il Benfica, oggi arriva il turno di Sporting e Porto

Il calcio lusitano riprende dopo la pausa per le Nazionali, non mandando in scena il massimo campionato come gli altri principali paesi europei ma proponendo il 4^ turno della Taca de Portugal. Si tratta della coppa nazionale, vinta lo scorso anno dallo Sporting Lisbona battendo per 3-1 in finale il Benfica. Aquile in vantaggio con Kokcu e a un passo dal successo, per poi subire la beffa del pareggio sul finire del recupero a causa di un rigore trasformato dal solito Gyokeres. Ai supplementari hanno prevalso i biancoverdi, chiudendo la pratica con Harder e Trincao.

Proprio i vicecampioni, ora allenati da José Mourinho, hanno aperto le danze ieri sera giocando contro l'Atletico Clube de Portugal e passando il turno grazie ad un successo per 0-2. Il 4^ turno di coppa prosegue oggi, con ben 8 partite. Spiccano in match che vedranno impegnate le altre due big del calcio portoghese, ovvero Sporting e Porto: i campioni in carica sfideranno il Marinhense, mentre i Dragoes avranno da affrontare il Sintrense. Di seguito il programma completo di questo turno della coppa portoghese:

IL PROGRAMMA DEL 4^ TURNO

Venerdì 21 novembre

Atletico-Benfica 0-2

Sabato 22 novembre

AFS-Academico Viseu (12.00)

FC Alpendorada-Casa Pia (15.00)

Guimaraes-Mortagua (16.00)

Covliha-Lusitano GC (16.30)

1° Dezembro-Leiria (17.00)

Estoril-Famalicao (19.00)

Sporting-Marinhense (19.00)

Porto-Sintrense (21.15)

Domenica 23 novembre

Lusitania FC-Torreense (12.00)

Fafe-Arouca (15.00)

Vila Mea-Leixoes (15.00)

Farense-Silves FC (16.00)

Santa Clara-Industria (17.00)

Tondela-Caldas (18.00)

Braga-Nacional (18.30)