Benfica avanti in coppa, ma Mourinho tuona: "Atteggiamento scarso nel primo tempo"

Oggi alle 10:41Calcio estero
Paolo Lora Lamia

E' un José Mourinho soddisfatto a metà quello che ha parlato dopo il successo per 2-0 del suo Benfica contro l'Atletico, nel 4^ turno di Taca de Portugal. Di seguito le dichiarazioni dello Special One, riportate da A Bola: "L'Atlético ha fatto un lavoro straordinario. Li ho visti giocare a Mafra in una partita di campionato, hanno giocato una partita straordinaria e ho capito che avevano le qualità per renderci la vita difficile. Ma il nostro primo tempo è stato scarso. Ed è stato scarso nel senso che mi fa più male, ovvero l'atteggiamento. C'erano molti giocatori che non erano seri e non affrontavano le cose come avrebbero dovuto".

"All'intervallo - racconta Mou - ho fatto quattro sostituzioni, ma volevo farne nove. Con i giocatori nello spogliatoio, ho detto ai due che prendevano la partita sul serio che volevo rimanessero in campo mentre gli altri nove no. Nel secondo tempo siamo migliorati molto, l'Atlético non riusciva più a scendere in campo con la stessa qualità ed era solo questione di tempo prima che segnassimo. Sono stato soddisfatto del secondo tempo perché l'atteggiamento è migliorato".

Per questa partita aveva cambiato modulo, poi a partire dal secondo tempo è tornato su suoi passi: "Una cosa non c'entra niente con l'altra. Quello che non ha funzionato sono stati i giocatori in campo. Non volevo isolare nessuno perché è una cosa che dovrebbe essere fatta internamente, ma per rimuovere alcuni dei giocatori che volevo rimuovere, era necessario cambiare il sistema. E abbiamo avuto giocatori che, dal primo minuto, non c'erano. E questo, per me, è inaccettabile. Ho già detto ad alcuni di loro di non venire a bussare alla mia porta chiedendo perché non giocano".

