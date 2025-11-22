Mainz, Bungert: "Abbiamo spinto anche in 10, questo la dice lunga sul nostro carattere"
Niko Bungert, allenatore in seconda del Mainz, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo l'1-1 di ieri sera ottenuto tra le mura amiche contro l'Hoffeheim: "È difficile dire se si tratti di due punti persi o di un punto guadagnato. Sicuramente avremmo conquistato un punto dopo il primo tempo. I secondi 45 minuti sono stati completamente diversi sotto ogni aspetto: abbiamo giocato con sicurezza e creato occasioni. Anche quando eravamo in dieci uomini, abbiamo continuato a spingere, il che la dice lunga sul carattere della squadra, soprattutto contro un avversario che è arrivato qui con molta fiducia. Tutto sommato, abbiamo pienamente meritato quel punto".
IL PROGRAMMA DELL'11^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Mainz-Hoffenheim 1-1
Sabato 22 novembre
Augsburg-Amburgo (15.30)
Bayern Monaco-Friburgo (15.30)
Borussia Dortmund-Stoccarda (15.30)
Heidenheim-Monchengladbach (15.30)
Wolfsburg-Leverkusen (15.30)
Colonia-Eintracht Fancoforte (18.30)
Domenica 23 novembre
Lipsia-Werder Brema (15.30)
St. Pauli-Union Berlino (17.30)
LA CLASSIFICA
Bayern Monaco 28
Lipsia 22
Borussia Dortmund 21
Stoccarda 21
Leverkusen 20
Hoffenheim 20*
Eintracht Francoforte 17
Werder Brema 15
Colonia 14
Friburgo 13
Union Berlino 12
Monchengladbach 9
Amburgo 9
Wolfsburg 8
Augsburg 7
St. Pauli 7
Mainz 6*
Heidenheim 5
*una partita in più
