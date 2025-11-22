Mainz, Bungert: "Abbiamo spinto anche in 10, questo la dice lunga sul nostro carattere"

Niko Bungert, allenatore in seconda del Mainz, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo l'1-1 di ieri sera ottenuto tra le mura amiche contro l'Hoffeheim: "È difficile dire se si tratti di due punti persi o di un punto guadagnato. Sicuramente avremmo conquistato un punto dopo il primo tempo. I secondi 45 minuti sono stati completamente diversi sotto ogni aspetto: abbiamo giocato con sicurezza e creato occasioni. Anche quando eravamo in dieci uomini, abbiamo continuato a spingere, il che la dice lunga sul carattere della squadra, soprattutto contro un avversario che è arrivato qui con molta fiducia. Tutto sommato, abbiamo pienamente meritato quel punto".

IL PROGRAMMA DELL'11^ GIORNATA

Venerdì 21 novembre

Mainz-Hoffenheim 1-1

Sabato 22 novembre

Augsburg-Amburgo (15.30)

Bayern Monaco-Friburgo (15.30)

Borussia Dortmund-Stoccarda (15.30)

Heidenheim-Monchengladbach (15.30)

Wolfsburg-Leverkusen (15.30)

Colonia-Eintracht Fancoforte (18.30)

Domenica 23 novembre

Lipsia-Werder Brema (15.30)

St. Pauli-Union Berlino (17.30)

LA CLASSIFICA

Bayern Monaco 28

Lipsia 22

Borussia Dortmund 21

Stoccarda 21

Leverkusen 20

Hoffenheim 20*

Eintracht Francoforte 17

Werder Brema 15

Colonia 14

Friburgo 13

Union Berlino 12

Monchengladbach 9

Amburgo 9

Wolfsburg 8

Augsburg 7

St. Pauli 7

Mainz 6*

Heidenheim 5

*una partita in più