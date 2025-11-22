Liverpool, Slot: "Stiamo facendo passi in avanti, ma c'è ancora molto lavoro da fare"

"La settimana prima della sosta per le nazionali non si è conclusa come avremmo voluto ma ciò non cancella quanto accaduto nelle due partite precedenti". E' un Arne Slot ottimista quello che ha parlato in conferenza stampa, in vista del match in programma oggi contro il Nottingham Forest. "Le nostre vittorie e le nostre prestazioni contro Aston Villa e Real Madrid, due squadre arrivate ad Anfield in ottima forma, ci hanno permesso di fare due passi avanti dopo un periodo molto difficile in cui i risultati non erano assolutamente sufficienti. Quindi sono stati due passi avanti seguiti da un passo indietro e questo significa che abbiamo fatto progressi, sapendo allo stesso tempo che c'è molto lavoro da fare e altri passi da compiere".

Inevitabile soffermarsi sui risultati ottenuti fin qui in stagione, ben al di sotto delle aspettative: "Si è parlato molto della situazione in cui ci troviamo come squadra, un'altra cosa che fa parte integrante dell'essere in un club come il Liverpool, ma lo sappiamo meglio di chiunque altro. Così come non eravamo perfetti la scorsa stagione quando siamo diventati campioni e sapevamo di aver bisogno di molti gol nel finale per vincere le prime partite di questa stagione, riconosciamo che in molte delle ultime partite il nostro problema più grande è stato stare dalla parte sbagliata con margini ridotti".

Chiusura sui prossimi avversari: "Questa è la natura della Premier League. In altri campionati a volte è possibile vedere una squadra che è in fondo e magari vederla come un'avversaria "più facile", ma questo non è assolutamente vero in Inghilterra. Solo pochi mesi fa il Forest è arrivato settimo con 65 punti dopo aver vinto ad Anfield all'inizio della stagione, quindi sappiamo che il loro livello è molto più alto di quanto la classifica attuale. Crediamo che lo stesso valga anche per noi stessi, ma non ha senso limitarsi a dirlo o pensarlo, dobbiamo andare a dimostrarlo".