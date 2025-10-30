"Devi solo pregare una cosa": Barcellona, Szczesny svela come ha fermato Mbappé su rigore

"Studio molto i tiratori prima delle partite". Wojciech Szczesny ha iniziato a raccontare così la parata incredibile compiuta nel Clasico contro il Real Madrid e a tu per tu con Kylian Mbappé dal dischetto, salvataggio che ha negato il possibile 3-1 delle merengues e assegnato la sconfitta al Barcellona. "Studio molto i tiratori prima delle partite. Di solito guardo gli ultimi 20 rigori dei due o tre giocatori incaricati di batterli e cerco di individuare il modello dei loro tiri", ha dichiarato.

"A volte anche la rincorsa mi dà informazioni. Ci sono giocatori che calciamo in modo diverso nei momenti importanti della partita o se la squadra sta vincendo o perdendo. Cerco di avere tutte queste informazioni e poi mi lascio guidare dall’istinto", ha confessato il portiere polacco ai media ufficiali del club catalano. Tek ha riconosciuto di aver studiato Mbappé prima del Clásico: "Aveva segnato l’ultimo rigore che aveva tirato. Era in un buon momento di fiducia e sapevo che avrebbe scelto lo stesso lato. Poi devi solo pregare che sia davvero così, e per fortuna ci sono riuscito".

Inoltre, il portiere ha spiegato come vive le partite e ha riconosciuto che lascia le emozioni fuori dal campo: "Sono molto concentrato sulla gara. Ho imparato presto nella mia carriera che le emozioni non mi aiutano, quindi cerco di staccare. Per esempio, dopo il Clásico tutti discutevano e litigavano, e io pensavo: abbiamo perso la partita, ma bisogna andare avanti. Consiglierei a tutti di fare molta meditazione e di lavorare sulla respirazione. Io faccio esercizi prima della partita e durante l’intervallo. La gente mi guarda strano perché li faccio in mezzo allo spogliatoio. Raccomando di lavorare sulla respirazione in condizioni estreme, sia di freddo che di caldo".