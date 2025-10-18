Incredibile Araujo: gol al 92º minuto, 2-1 del Barcellona al Girona. Ora è sopra al Real Madrid
Il Barcellona ottiene una vittoria cruciale quando tutto sembrava volgere al tramonto di un pareggio finale. E invece un gol di Araújo al 92º minuto ha regalato alla squadra di Hansi Flick un successo poderoso in ottica classifica, con tre punti ai danni del Girona che permettono così ai blaugrana di portarsi in testa al Real Madrid di un passo (22 punti). Tutto questo a una settimana dal primo Clasico della stagione e ne LaLiga contro il Real Madrid.
FORMAZIONI UFFICIALI
BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong, Casadò; Yamal, Toni Fernandes, Rashford.
A disposizione: Christensen, Kochen, Dro Fernandes, Aller, Martin, Torrentes, Bernal, Araujo, Bardghji.
Allenatore: Hansi Flick.
GIRONA (4-4-2): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Gil, Martinez, Witsel, Roca; Portu, Vanat.
A disposizione: Ruiz, Stuani, Livakovic, Gibi, Solis, Kourouma, Ba, Tsygankov, Krapyvtsov, Asprilla.
Allenatore: Miguel Angel Sanchez.
9ª GIORNATA
Oviedo - Espanyol 0-2
Siviglia - Maiorca 1-3
Barcellona - Girona 2-1
Villarreal - Betis (18 ottobre, 18.30)
Atlético Madrid - Osasuna (18 ottobre, 21)
Elche - Athletic (19 ottobre, 14)
Celta - Real Sociedad (19 ottobre, 18.30)
Levante - Rayo Vallecano (19 ottobre, 18.30)
Getafe - Real Madrid (19 ottobre, 21)
Alavés - Valencia (20 ottobre, 21)
LA CLASSIFICA
1. Barcellona 22 punti
2. Real Madrid 21
3. Villarreal 16
4. Betis Siviglia 15
5. Espanyol 15
6. Atletico Madrid 13
7. Siviglia 13
8. Elche 13
9. Athletic Bilbao 13
10. Alaves 11
11. Getafe 11
12. Osasuna 10
13. Levante 8
14. Vallecano 8
15. Maiorca 8
16. Valencia 8
17. Celta Vigo 6
18. Real Oviedo 6
19. Girona 6
20. Real Sociedad 5
MARCATORI
9 reti: Mbappé (Real Madrid)
6 reti: Alvarez (Atlético Madrid)
5 reti: Eyong (Levante) e Vinicius (Real Madrid)