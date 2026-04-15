Real furioso con Vincic, l'ex arbitro Gonzalez: "Grave non si ricordasse dell'altro cartellino"

L’espulsione di Eduardo Camavinga, per doppio giallo, all’86° della sfida fra Bayern Monaco e Real Madrid ha fatto infuriare i giocatori spagnoli e sta tenendo banco sui media iberici in questo caldissimo post partita che ha visto i Blancos venire eliminati dalla Champions League.

L’ex arbitro, e oggi commentatore di AS e Cadena Ser, Iturralde González ha infatti usato parole dure nei confronti dell’arbitro del match Slavko Vincic: “A questi livelli non è possibile vedere certe cose. Certo Camavinga non avrebbe dovuto tenere la palla, ma a questi livelli non si può ammonire un giocatore per questo motivo, anche se da regolamento sarebbe giusto. - prosegue l'ex direttore di gara spagnolo - Ma qui entra in gioco il buon senso. Non puoi lasciare in dieci una squadra per una cosa del genere”.

“Sono sicuro che glielo faranno notare. - prosegue Gonzalez – Ma la cosa più grave è che se estrai un secondo giallo devi poi mostrare subito anche il rosso, mentre lui si è girato e poi si è reso conto che doveva espellere Camavinga. Dal linguaggio del corpo sembrava che non sapesse che era il secondo cartellino. E penso che se l’avesse saputo non lo avrebbe mai estratto”.