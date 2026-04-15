Real Madrid, Arbeloa: "L'arbitro non ricordava di aver ammonito Camavinga. Rovinata una gara bellissima"

"La gara è finita con il cartellino rosso? È ovvio, non si può espellere un giocatore per una cosa del genere, l'arbitro non sapeva nemmeno che avesse già estratto un cartellino nei confronti di Camavinga e ha rovinato una partita bellissima e molto equilibrata, proprio nel momento clou, ed è lì che è finita la partita". Il tecnico del Real Madrid Alvaro Arbeloa ai microfoni di Movistar ha commentato così il momento di svolta della sfida contro il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League criticando la decisione dell'arbitro Vincic.

"I miei giocatori hanno fatto una grande partita e mi dispiace per loro visto lo sforzo che hanno fatto così come mi spiace per i tifosi del Real Madrid che erano presenti allo stadio e quelli che erano a casa. - prosegue Arbeloa - Fa male perché il Real Madrid non vincerà la sedicesima quest'anno, ma torniamo a casa orgogliosi perché abbiamo dato tutto. Abbiamo avuto le occasioni per segnare un altro gol e avevamo alcuni giocatori stanchi. Stavo per fare dei cambi proprio prima del loro terzo gol e lì la partita è finita".

Infine uno sguardo verso il futuro: "Dobbiamo andare avanti tutta perché questo è il Real Madrid. Il campionato è molto complicato, ma dobbiamo continuar4e a lottare fino all'ultima giornata perché abbiamo uno stemma da difendere e onorare".