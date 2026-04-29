Diomande è il prescelto per il dopo-Salah: il Liverpool punta sugli ottimi rapporti col Lipsia

Il Liverpool guarda avanti e pianifica già le mosse per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Tra i profili più seguiti spicca quello di Yan Diomande, giovane talento dell’RB Lipsia che si è messo in luce con una stagione d’esordio di grande impatto.

Il classe 2006 è considerato il principale candidato per occupare la fascia destra offensiva, soprattutto in previsione dell'addio di Mohamed Salah. Le prestazioni recenti hanno ulteriormente acceso i riflettori su di lui: nell’ultima gara contro l’Union Berlino ha servito l’assist per il gol di Baku, confermando il suo ottimo momento di forma.

Il Lipsia, però, non intende fare sconti e valuta il giocatore circa 100 milioni di euro. Una cifra importante, che il Liverpool sarebbe anche disposto a considerare, pur con l’obiettivo di trattare al ribasso sfruttando i buoni rapporti tra i due club. I Reds vogliono intervenire sul mercato offensivo anche per ampliare le alternative, complice l’infortunio di Hugo Ekitike. I contatti sono destinati a intensificarsi nelle prossime settimane, con la volontà di trovare un’intesa prima dell’apertura ufficiale della finestra estiva.