Liverpool, Diomande il prescelto per sostituire Salah. C'è anche il PSG, il Lipsia spara altissimo

Il Liverpool si prepara a un futuro senza Mohamed Salah e ha già avviato la ricerca del possibile erede dell’attaccante egiziano ad Anfield. Salah è stato uno dei grandi protagonisti della storia recente dei Reds, trascinandoli con i suoi gol verso i trofei più prestigiosi.

Il club del Merseyside si trova ora davanti a una sfida complessa in vista della prossima finestra estiva di mercato, quando dovrà individuare un sostituto all’altezza. Secondo quanto riportato da Bild, i rappresentanti del giovane esterno offensivo dello Lipsia, Yan Diomande, hanno già avviato i primi contatti sia con il Liverpool che con il Paris Saint-Germain.

Nonostante l’interesse crescente da parte di due delle principali potenze europee, il Lipsia resta fiducioso di poter trattenere il proprio talento almeno nel breve periodo. Il club tedesco valuta infatti Diomande intorno ai 100 milioni di euro, una cifra pensata sia per rispecchiare l’enorme potenziale del giocatore sia per scoraggiare eventuali assalti anticipati.