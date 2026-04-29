Serie B spagnola, pugno all'avversario: Andrada è stato squalificato 13 giornate

Il violento episodio risalente al derby tra Huesca e Saragozza ha portato a una sanzione esemplare per Esteban Andrada. Chi? Il portiere che in occasione del 37° turno di Segunda Division ha sferrato un pugno contro l'avversario Jorge Pulido. È stato reso noto in via ufficiale dal Comitato Disciplinare, in seguito al referto dell'arbitro Damaso Arcediano, che ha evidenziato l'ematoma sullo zigomo sinistro riportato dal capitano dell'Huesca in seguito al colpo preso dall'estremo difensore del Real.

La punizione? Una squalifica di 13 giornate: 12 per il cazzotto sferrato al volto di Pulido e una per la doppia ammonizione ricevuta poco prima dell'aggressione. La follia di Andrada è esplosa nei minuti finali della sfida, quando il portiere, già ammonito, ha perso il controllo in seguito all'espulsione per un precedente spintone ai danni dell'avversario. Nonostante la gravità del gesto, che ha fatto rapidamente il giro del mondo, il "colpevole" argentino ha cercato di correre ai ripari mostrando immediato pentimento.

Il chiarimento tra i due calciatori si è poi concluso in forma privata nella giornata di martedì, secondo quanto riferito da MARCA. Andrada ha infatti contattato telefonicamente Pulido per presentare le proprie scuse personali, suggellando una pace necessaria dopo un evento che ha scosso profondamente il calcio spagnolo. Resta ora una squalifica pesantissima che entra di diritto tra le più longeve nella storia del campionato, segnando una macchia indelebile nella carriera del portiere argentino.