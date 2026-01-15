Disastro in Copa del Rey, Piqué provoca Arbeloa: "Buon inizio per il nuovo Real Madrid"

L’eliminazione a sorpresa del Real Madrid per mano dell’Albacete in Coppa del Re (3-2) ha scatenato un vero terremoto sui social. Quella che sulla carta doveva essere una partita agevole per i Blancos si è trasformata in una vera e propria débâcle al triplice fischio, che ha lasciato tifosi e addetti ai lavori increduli.

Tra chi non ha potuto resistere alla tentazione di commentare il tonfo c’è stato Gerard Piqué, presidente della Kings League ed ex difensore del Barcellona. Sul canale Twitch della competizione, l’ex campione spagnolo ha pubblicato un messaggio pungente: "Buon inizio per il nuovo Madrid", scatenando immediatamente una valanga di reazioni sul web. Piqué, con milioni di followers, ha sfruttato il suo status di ex grande del calcio per lanciare una frecciata al rivale storico. La scelta di Alvaro Arbeloa come nuovo allenatore ha fornito al catalano l’occasione perfetta per pizzicare il club di Florentino Perez, visto che i due si erano incrociati spesso da giocatori nella Liga.