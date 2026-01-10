Neve ad Andorra, il Presidente Piqué con la pala: "Tifosi, aiutatemi a liberare il campo"

La partita tra Andorra e Cultural Leonesa di questo pomeriggio è in forse, visto che il Nou Estadi questa mattina è stato inondato da 28 centimetri di neve.

Il presidente del club ed ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola, Gerard Piqué, non ha però perso tempo. Ha infatti preso una pala e si è messo al lavoro per rimuovere la coltre bianca in prima persona. Mandando anche un appello, via social, ai tifosi dell'Andorra per unirsi a lui nell'impresa di liberare il campo in tempo. La partita è stata posticipata e il calcio d'inizio è ora previsto per le 18:30.

Nel video qui sotto si vede Piqué dichiarare, con la pala in mano: "Giochiamo alle quattro e un quarto contro il Cultural Leonesa e qui ci sono 28 centimetri di neve. Invito tutta la gente di Andorra a venire ad aiutarci. Portate le pale, qui giochiamo".