PSG-Chelsea, stasera in campo e in estate sul mercato: Luis Enrique vuole un perno dei Blues
La sfida tra Paris Saint-Germain e Chelsea, in programma questa sera nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, non accende soltanto l’interesse per il campo. Attorno alla partita ruotano anche alcune suggestioni di mercato che riguardano uno dei protagonisti della squadra londinese.
Tra i giocatori più attesi c’è infatti Enzo Fernández, centrocampista argentino che negli ultimi tempi è stato accostato con insistenza proprio al club parigino. Il venticinquenne continua a godere di grande considerazione all’interno dell’ambiente del PSG e il suo profilo resta molto apprezzato dalla dirigenza.
Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club transalpino continua a seguire con attenzione il giocatore del Chelsea. Il quotidiano francese sottolinea come il suo profilo tecnico, unito all’esperienza già maturata a livello internazionale, al talento e al potenziale di crescita, lo renda un’opportunità di mercato particolarmente interessante per il futuro.
I contatti tra il PSG e l’entourage del calciatore non mancano, segno di un interesse concreto. Ma la trattativa appare tutt’altro che semplice. Enzo Fernández è infatti legato al Chelsea da un contratto molto lungo, valido fino al 2032, e a Londra al momento non sembrano prendere in considerazione l’idea di privarsi di uno dei pilastri del progetto tecnico dei Blues.
