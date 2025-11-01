Diego Simeone si gode il figlio Giuliano: "Devo separare il padre dall'allenatore"

L'Atletico Madrid vince ancora, per la quarta volta consecutiva: contro il Siviglia è arrivato un secco 3-0, pur se propiziato da un discusso calcio di rigore che ha aperto il match.

Al termine della gara il tecnico Diego Simeone ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di DAZN: "Conoscevamo l'avversario che avevamo di fronte. Abbiamo parlato di non lasciarci prendere dalla frustrazione. Il rigore ha chiaramente cambiato il corso di ciò che stava accadendo in campo. Siamo migliorati con l'avanzare della partita. Le sostituzioni ci hanno dato più talento".

Fra i protagonisti dell'ottima prova dei suoi c'è stato, ancora una volta, il figlio Giuliano. Riguardo alla sua gestione il Cholo ha ammesso di dover fare i conti con un affetto particolare, pur rivendicando il fatto che non guarda in faccia nessuno, quando deve fare delle scelte per il gruppo: "Giuliano ha un'ottima condizione fisica che gli permette di ripetere gli sforzi. Sta crescendo. Si è guadagnato il suo posto in squadra e ha un buon rapporto con il gruppo, che è ciò che apprezzo di più. Cerco di separare i sentimenti di padre e figlio da quelli di allenatore e giocatore".

Riguardo a Baena infine ha dichiarato: "Gli ho voluto bene oggi. Ha lavorato incredibilmente duramente in difesa. È chiaro che ha qualcosa in più per avvicinarsi alla porta rispetto agli altri. Ci dà delle opzioni".