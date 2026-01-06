Donnarumma: "È stato un 2025 fantastico. Sei mesi molto positivi al Man City"
Nel corso di un'intervista concessa ai colleghi inglesi di Sky Sports, Gianluigi Donnarumma ha tracciato un breve bilancio dell'anno appena passato e parla dei suoi primi mesi in Inghilterra:
"È stato un 2025 fantastico con la vittoria della Champions e con l'approdo al Manchester City. Spero nel 2026 di migliorare, raggiungere grandi obiettivi e stare più in alto possibile col Manchester City. Sono stati sei mesi molto positivi. C'è sempre da migliorare ma sono contento di come stanno andando le cose e come stiamo migliorando. Si è creato un grande gruppo".
