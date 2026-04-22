Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Rosenior aveva firmato per 6 anni, il Chelsea lo manda via dopo 4 mesi. E una clausola lo salva

Rosenior aveva firmato per 6 anni, il Chelsea lo manda via dopo 4 mesi. E una clausola lo salvaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:41Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Non è durata neppure quattro mesi l’avventura di Liam Rosenior sulla panchina del Chelsea, chiusa ufficialmente dopo appena 107 giorni. Un epilogo rapido, figlio di risultati pesanti – sette sconfitte nelle ultime otto partite – che hanno spinto il club a intervenire senza attendere la fine della stagione. Al suo posto è stato promosso Calum McFarlane, già traghettatore a inizio annata dopo l’addio di Enzo Maresca, e ora incaricato di guidare la squadra fino al termine del campionato, a partire dalla semifinale di FA Cup contro il Leeds.

A pesare sulla decisione non solo il rendimento recente – cinque ko consecutivi in Premier League senza segnare, un dato che non si registrava dal 1912 – ma anche il progressivo scivolamento in classifica: settimo posto e sette punti di distanza dal quinto. Il punto centrale, però, riguarda l’aspetto economico. Rosenior aveva firmato a gennaio un contratto di sei anni e mezzo da circa 4,6 milioni di euro a stagione, ma il Chelsea non sarà costretto a versare l’intero importo residuo.

Nel contratto era infatti presente una clausola di uscita che consente al club di limitare l’esborso: niente maxi-ingaggio da quasi 30 milioni, come ipotizzato inizialmente, ma una cifra sensibilmente ridotta come buonuscita per dirsi addio subito. Una scelta che ha permesso ai Blues di cambiare rotta senza un impatto finanziario eccessivo, aprendo così una nuova fase tecnica con maggiore libertà di manovra.

Articoli correlati
Ko in Champions, media da middle class in Premier: i numeri di Rosenior al Chelsea... Ko in Champions, media da middle class in Premier: i numeri di Rosenior al Chelsea
Clamoroso Chelsea, si cambia ancora allenatore: Rosenior esonerato, si attende l'annuncio... Clamoroso Chelsea, si cambia ancora allenatore: Rosenior esonerato, si attende l'annuncio
Chelsea, riunione d'emergenza dopo il tracollo di Brighton: al vaglio la posizione... Chelsea, riunione d'emergenza dopo il tracollo di Brighton: al vaglio la posizione di Rosenior
Altre notizie Calcio estero
Crisi Chelsea, l'ex Leboeuf: "Mancano i leader. Ai miei tempi c'erano Wise, Di Matteo..."... Crisi Chelsea, l'ex Leboeuf: "Mancano i leader. Ai miei tempi c'erano Wise, Di Matteo..."
Sion, avanti con Degennaro: il direttore generale prolunga fino al 2031 TMWSion, avanti con Degennaro: il direttore generale prolunga fino al 2031
Rosenior aveva firmato per 6 anni, il Chelsea lo manda via dopo 4 mesi. E una clausola... Rosenior aveva firmato per 6 anni, il Chelsea lo manda via dopo 4 mesi. E una clausola lo salva
Dopo la finale di Copa del Rey, l'Atletico Madrid perde pure in Liga: l'Elche si... Dopo la finale di Copa del Rey, l'Atletico Madrid perde pure in Liga: l'Elche si impone 3-2
Ligue 1, il PSG non sbaglia nel recupero col Nantes: super-Kvara, 3-0 e Lens rispedito... Ligue 1, il PSG non sbaglia nel recupero col Nantes: super-Kvara, 3-0 e Lens rispedito a -4
La Coppa d'Africa 2027 può cambiare sede: ritardi in Uganda e Kenya, si candida il... La Coppa d'Africa 2027 può cambiare sede: ritardi in Uganda e Kenya, si candida il Sudafrica
Real Madrid, priorità al centrocampo sul mercato: occhi in casa PSG e Manchester... Real Madrid, priorità al centrocampo sul mercato: occhi in casa PSG e Manchester City
Manchester United, da Tchouameni a Baleba e Anderson: la lista della spesa per la... Manchester United, da Tchouameni a Baleba e Anderson: la lista della spesa per la mediana
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: la rivoluzione (anche dialettica) di Chivu. Milan: il vero problema è la “non crisi”. Juve: l’aggiornamento di Spalletti e la sfida all’algoritmo. Napoli: la stagione di Conte. E un campionato da aggiustare
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Lukaku si ferma di nuovo: problema alla caviglia durante un allenamento in Belgio
Immagine top news n.1 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.2 Fiorentina, crescono le quotazioni di Sarri per il post Vanoli: contatti per un futuro in viola
Immagine top news n.3 Il ministro per lo sport dell'Iran: "Potrebbe arrivare la decisione di non andare al Mondiale"
Immagine top news n.4 Josep Martinez salva l'Inter, l'agente: "È molto forte. E rispetta le decisioni di Chivu"
Immagine top news n.5 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: Palladino con Scamacca, c'è l'ex Maldini
Immagine top news n.6 Dal sogno al crollo in 10 anni: la parabola del Leicester, retrocesso in League One
Immagine top news n.7 Caduta, rinascita e follia: Inter in finale di Coppa Italia, Chivu può scrivere la storia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque giocatori dell'Udinese per cui c'è la fila sul mercato estivo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
Immagine news podcast n.4 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie D n.1 Giammarioli: "Il Grosseto ha puntato subito su un tecnico vincente. Promozione meritata"
Immagine news Serie C n.2 Giammarioli: "L'Arezzo ha la B in pugno. Complimenti all'Ascoli per la grande rincorsa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, Chivu già meglio di Inzaghi e Conte? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, il futuro di Bianco sarà ancora in Grecia? Il PAOK valuta il riscatto
Immagine news Serie A n.2 Suzuki e l'infortunio: "Sono tornato con qualche errore, ora posso aiutare il Parma"
Immagine news Serie A n.3 Possibile futuro ancora in Turchia per Noa Lang: il Besiktas (in cui è già stato) ci prova
Immagine news Serie A n.4 Il Chelsea esonera l'allenatore, il Napoli incontra Maresca. Le top news delle 22
Immagine news Serie A n.5 Como, Diego Carlos dopo l'amarezza con l'Inter: "Percorso indimenticabile, è già storia"
Immagine news Serie A n.6 I pensieri di finale ingolfano le gambe di tutti: Atalanta-Lazio, tanti errori e 0-0 all'intervallo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, brutte notizie dall'infermeria: risentimento al muscolo ileopsoas per Marchizza
Immagine news Serie B n.2 Samp, oggi amichevole con la Primavera: c'è Di Pardo. Differenziato per Coda e Pierini
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Klinsmann è stato operato in Germania: il report medico del club romagnolo
Immagine news Serie B n.4 Marino sulla volata promozione: "Il Frosinone non molla mai come il Monza. Palermo attardato"
Immagine news Serie B n.5 Tragedia a Catanzaro, il club si unisce al lutto della città: "Dramma che lascia sgomenti"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Sebastiani: "Sono sicuro che ci salveremo. Juve Stabia forte, va rispettata"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Tacchinardi: "Questa Pergolettese ci ha messo l'anima. La salvezza è un traguardo meritato"
Immagine news Serie C n.2 Pianese, la carica di Bertini: "C'è anche l’opportunità di arrivare sesti e noi ci crediamo"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo-Torres, la sfida che vale una stagione... per entrambe. Ampliata capienza dello stadio
Immagine news Serie C n.4 La Triestina non molla Gorini per la panchina. Nei prossimi giorni l'incontro fra le parti
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Antonini: "Una sentenza indegna ha fatto uscire allo scoperto una massa di trogloditi"
Immagine news Serie C n.6 La Folgore Caratese ricorda l'importanza della provincia. Da lì la Juventus pescò Torricelli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.4 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.5 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?