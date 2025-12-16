RB Lipsia, Raum pronto a rinnovare: "Sto bene qui, il resto arriverà a suo tempo"

Emergono dettagli interessanti sulla clausola rescissoria di David Raum, difensore esterno del RB Lipsia. Secondo l'ultimo aggiornamento di Sky Deutschland, il prezzo del cartellino di Raum scenderà sotto i 40 milioni di euro nell'estate del 2026. Nonostante questa potenziale riduzione di valore, il Lipsia è intenzionato a estendere il contratto del 27enne, ma al momento non sono ancora stati avviati colloqui concreti con i rappresentanti del giocatore.

Raum, dal canto suo, si dichiara estremamente a suo agio nella capitale sassone e nel suo nuovo ruolo all'interno della squadra. "Mi sento molto a mio agio qui, anche nel mio nuovo ruolo. Ora ho molte responsabilità e sento anche molta considerazione, il che mi fa bene", ha detto a Sky. "La cosa importante è che io rimanga in salute, che svolga bene il mio ruolo, che faccia delle buone prestazioni, che diamo il massimo in campo. Tutto il resto arriverà a suo tempo".