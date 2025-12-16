Ronaldinho: "Aver fatto parte del PSG nel suo percorso di crescita mi rende orgoglioso"

Domani alle 18 ad Al Rayyan, va in scena la finale di Coppa Intercontinentale fra Paris Saint-Germain e Flamengo. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della FIFA, il grande doppio ex Ronaldinho ha voluto dire la sua in merito:

"Quando hai una storia con entrambe le squadre, è difficile sceglierne solo una. La cosa più importante è apprezzare ciò che questa finale rappresenta".

Il brasiliano prosegue: "Il Flamengo è in grande forma in questo momento ed è bello vedere un club brasiliano disputare un’altra finale così importante. Anche il PSG sta attraversando un ottimo periodo: è una squadra sicura di sé e molto competitiva".

Sull'esperienza al PSG: "Il mio periodo al PSG è stato una fase speciale di crescita e trasformazione per il club. È stato il momento in cui il PSG ha iniziato a consolidare la propria presenza sulla scena mondiale, e far parte di quel percorso, aiutando la squadra a costruire un’identità e a lasciare il segno, è qualcosa di cui vado ancora oggi molto orgoglioso".

Ricordando il suo periodo al Flamengo: "Sono stati due momenti molto importanti della mia carriera. Quello che mi ha colpito di più al Flamengo è stata la grandezza del club e il sostegno dei tifosi. Indossare quella maglia comporta una responsabilità enorme, e vivere il quotidiano del calcio brasiliano, con tutta quella passione e quel livello di aspettative, è stata un’esperienza molto intensa".

Sulla partita: "Mi aspetto una grande partita, ad alta intensità, ricca di qualità tecnica ed emozioni. Speriamo che sia un grande spettacolo per il calcio".