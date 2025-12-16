Il PSG prima francese a vincere l'Intercontinentale? L. Enrique: "Scriviamo la storia"

Alla vigilia della finale di Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, Luis Enrique ha mostrato grande fiducia nella sua squadra, pur lasciando qualche punto interrogativo sulle condizioni di Marquinhos. Il capitano del Paris Saint-Germain, reduce da alcuni problemi fisici, resta in dubbio per il match di Doha, ma l’allenatore spagnolo non ha escluso la sua presenza: "Oggi ha saltato la seduta, ma è pronto. Valuteremo domani se potrà partire dall’inizio", ha spiegato, sottolineando l’importanza dell’esperienza e del ruolo di leader difensivo del brasiliano in una partita così delicata.

Per il PSG, la sfida contro Flamengo rappresenta un’occasione storica: vincendo, i parigini diventerebbero il primo club francese a iscrivere il proprio nome nel palmarès della competizione (l'OM, che vinse la Champions nel 1993, non vi prese parte per squalifica a causa dell'accusa di corruzione mossa nei confronti dell'ex presidente Tapie). "Non conoscevo questa statistica, ma siamo consapevoli dell’importanza della finale. Giocare una partita del genere è speciale e motivante", ha detto Luis Enrique in conferenza stampa.

Dopo la vittoria in Champions League e il trionfo nella Supercoppa europea, il PSG ha perso la finale del Mondiale per Club contro il Chelsea: la finale contro Flamengo è dunque un’opportunità per chiudere il 2025 in bellezza e aggiungere un altro trofeo internazionale a una stagione già eccezionale. "Fare la storia a Parigi è stato un obiettivo la scorsa stagione. Continuare a scriverla è l’obiettivo di quest’anno", ha aggiunto l’allenatore, ribadendo l’ambizione del club di puntare a una clamorosa sestina e di non sottovalutare mai gli avversari sudamericani. Luis Enrique ha concluso ricordando la motivazione del gruppo: "Vogliamo continuare a scrivere la storia del PSG. Questa finale è importante per noi quanto lo è per Flamengo. Nessuno sarà più motivato di noi". Una dichiarazione chiara: il PSG vuole fare la storia.