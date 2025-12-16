Barcellona, ter Stegen dal 1' in Copa del Rey contro il Guadalajara: non giocava da 6 mesi

La sfida di Coppa del Rey tra Guadalajara e Barcellona inizierà alle 21:30, con mezzora di ritardo per motivi di sicurezza legati all'accesso una delle tribune temporanee allestite nello stadio Pedro Escartín..

Hansi Flick schiera un Barça con alcune rotazioni, affidandosi a un 4-3-3 che vede in porta Marc-André Ter Stegen, al rientro titolare dopo diversi mesi di assenza dalle competizioni ufficiali a causa di un infortunio. L’ultimo match giocato dal portiere tedesco con i blaugrana risale infatti al 18 maggio scorso, nella sconfitta contro il Villarreal, mentre l’ultima apparizione assoluta risale alla finale 3°-4° posto della Nations League tra Germania e Francia dello scorso giugno.

La linea difensiva è composta da Eric García, De Jong, Christensen e Jofre Torrents. A centrocampo spazio a Casadó, Marc Bernal e Fermín, mentre Lamine Yamal parte dal primo minuto in attacco, pronto a interpretare anche il ruolo di falso nove, affiancato da Roony e Rashford.. Flick punta a dare minutaggio prezioso ai giovani del vivaio, con Marc Bernal e Jofre Torrents che avranno l’occasione di mettersi in mostra in una serata che può servire anche per testare nuove soluzioni in vista dei prossimi impegni. Il ritorno di Ter Stegen tra i pali è una nota positiva per il tecnico tedesco, che potrà contare sul veterano per guidare una squadra che punta alla vittoria in Coppa senza trascurare la gestione delle energie dei titolari.