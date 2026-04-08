Olympique Marsiglia, nuovo look: logo rivoluzionato "pur onorando la sua storia"

Per stare al passo con i tempi e non perdersi nelle vecchie abitudini, spesso i club ricorrono a dei cambiamenti importanti all'interno di quei simboli che ne riflettono identità e storia. Non fa eccezione l'Olympique Marsiglia, che ha svelato il nuovo logo a margine di una serata di gala: "L'emblema si evolve. La passione è eterna". È successo con Roma, Juventus, anche l'Al Nassr e non solo. Ma per l'OM si tratta del dodicesimo logo della storia del club focese. Questo stemma più essenziale, di forma rotonda, sostituirà a partire dalla prossima stagione quello che gli olimpici sfoggiano dal 2004.

In un video pubblicato sui canali social del club francese, questo nuovo emblema viene declinato in diversi formati ed esposto in varie situazioni. Ad esempio, lo slogan dei Phoceens "Droit au but" (Dritto alla meta) e la stella presente dal trionfo in Champions League del 1993, che accompagneranno regolarmente il nuovo logo sulle maglie e su alcuni capi tecnici.

"Il nostro nuovo logo modernizza il nostro emblema iconico pur onorando la sua storia", spiega tramite comunicato il Marsiglia. "Una struttura geometrica chiara che conferisce forza e leggibilità, mentre la 'M' si dispiega liberamente richiamando la vivacità dell'acqua, la libertà del vento e il fuoco che brucia nel cuore di Marsiglia".