Inzaghi, goleada dell'Al Hilal e vetta a -2. Delude Kessie, Conceicao cade nel finale
Arrivano i risultati della 29^ giornata di Saudi Pro League. Franck Kessié, ex Milan, e il suo Al Ahli vengono stoppati dall'Al Fayha e deludono, perdendo punti rispetto a Simone Inzaghi.
L'Al Hilal infatti rifila una pioggia di gol all'Al Kholood (6-0): tripletta per Benzema, con tanto di assist, l'ex Lazio Milinkovic Savic firma due passaggi chiave invece. Così l'ex tecnico dell'Inter si porta a -2 dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e della vetta.
Mentre Sergio Conceicao, giusto la scorsa stagione ex allenatore del Milan, torna a perdere con l'Al Ittihad nel finale (90'+1) per mano del NEOM. Con tanto di scivolone al sesto posto nella Serie A saudita.
La 29^ giornata
Risultati di stasera
Al Fayha - Al Ahli 1-1
Al Hilal - Al Kholood 6-0
Al Ittihad - NEOM SC 3-4
Classifica aggiornata
1. Al Nassr 70 punti
2. Al Hilal 68
3. Al Ahli 66
4. Al Qadsiah 60
5. Al Taawon 46
6. Al Ittihad 45
7. Al Ettifaq 42
8. NEOM SC 39
9. Al Fayha 34
10. Al Khaleej 31
11. Al Hazem 31
12. Al Shabab 30
13. Al Fateh 28
14. Al Kholood 26
15. Damac 22
16. Al Riyadh 20
17. Al Okhdood 16
18. Al Najma 8
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