Dowman, Nwaneri, Lewis-Skelly e... Bakola? L'Arsenal va a caccia di un alto astro nascente

L'Arsenal continua la sua ricerca dei migliori prospetti del calcio europeo e avrebbe messo nel mirino Darryl Bakola. Il trequartista diciottenne, attualmente in forza all'Olympique Marsiglia, è finito sulla lista dei desideri dei Gunners, pronti a sfidare la concorrenza internazionale per assicurarsi uno dei talenti più cristallini della Ligue 1, evidenzia oggi Footmercato.

Il club francese, tuttavia, non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire il proprio gioiello senza lottare. Per respingere l'assalto dei club inglesi, la dirigenza dell'OM avrebbe già presentato a Bakola una proposta di rinnovo contrattuale, nel tentativo di blindarlo al Vélodrome e farne un pilastro del futuro del club.

Ma mentre il prolungamento contrattuale di Darryl Bakola continua a trascinarsi, diversi club stanno monitorando da vicino la situazione del giovane centrocampista dell'Olympique Marsiglia. Tra questi c'è anche l'Eintracht Francoforte, club bravissimo nella valorizzazione dei giovani talenti. Il club tedesco, notoriamente appassionato di talenti francesi, potrebbe tentare un'offerta per il marsigliese già a gennaio.