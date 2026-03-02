OItre il danno, la beffa: Tudor rischia una sanzione dalla FA per il post-partita col Fulham

Zero punti per Igor Tudor sulla panchina del Tottenham. L'allenatore degli Spurs, dopo l'1-4 subito in casa nel derby contro l'Arsenal, ha visto i suoi affondare anche contro il Fulham. E nel dopogara si è lasciato andare ad alcuni commenti non proprio lusinghieri nei confronti del direttore di gara, etichettato come "arbitro di casa" e che "non capisce di calcio".

La rabbia di Tudor è rivolta anche nei confronti del messicano Raul Jimenez del Tottenham, reo di aver commesso un fallo su Radu Dragusin nell'azione che ha portato al gol del vantaggio dei cottagers: "Non stava pensando alla palla, stava pensando a come barare" ha dichiarato il tecnico croato.

Secondo la stampa inglese, Tudor rischierebbe sanzioni da parte della FA poiché le sue dichiarazioni sembrerebbero violare le norme disciplinari, in particolari quelle riguardanti la condotta impropria, il linguaggio offensivo o le azioni che screditano il gioco. Al momento la FA non si è espressa e non ha ancora annunciato se indagherà sui commenti di Tudor.