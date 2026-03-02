Tifosi fanno il saluto nazista, Tottenham multato dalla UEFA. Il club li bandisce a vita

Il Tottenham è stato multato dalla UEFA a seguito del comportamento dei propri tifosi nel corso della partita contro l'Eintracht Francoforte del 28 gennaio in Champions League. Alcuni sostenitori londinesi hanno fatto il saluto nazista, inevitabili le sanzioni. La Commissione di Controllo, Etica e Disciplina (CEDB) della UEFA ha pertanto deciso di infliggere una pena pecuniaria di 30mila euro al Tottenham, oltre a vietare al club di vendere biglietti ai suoi tifosi ospiti per la prossima partita UEFA Tale divieto di vendere biglietti ai suoi tifosi ospiti è sospeso per un periodo di prova di un anno a partire dalla data della presente decisione. Il Tottenham è stato inoltre multato di altri 2.250 euro per lancio di oggetti.

È arrivata anche la risposta del club, che riportiamo integralmente:



"Il Club è stato informato delle sanzioni imposteci dalla UEFA in seguito alla condotta assolutamente abominevole di un piccolo numero di individui durante la nostra recente trasferta di Champions League a Francoforte.

Il Club ha collaborato pienamente con le indagini della UEFA, nonché con la polizia tedesca quella notte e, successivamente, con la polizia metropolitana.

Possiamo confermare che tutti e tre gli individui trovati a fare saluti nazisti ai tifosi dell'Eintracht Francoforte sono stati identificati e hanno ricevuto squalifiche a tempo indeterminato ai sensi della politica sulle sanzioni e i divieti del Club.

Il Club si oppone fermamente a ogni forma di discriminazione e ha pertanto adottato le misure più severe possibili. Il comportamento disgustoso di una minoranza di cosiddetti tifosi quella sera non riflette in alcun modo i valori del nostro Club e dei suoi sostenitori".