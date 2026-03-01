Premier League, l'Arsenal non si ferma più: battuto anche il Chelsea 2-1, espulso Neto
Non si arresta la corsa dell’Arsenal in vetta alla Premier League. I Gunners hanno superato anche il Chelsea oggi pomeriggio 2-1 il risultato finale aiutato anche dall’espulsione rimediata da Neto nel secondo tempo per somma di ammonizioni. Decisivi i gol di Saliba e Timber, mentre l’autogol di Hincapie ha firmato il momentaneo pareggio per i Blues.
Il programma della 28^ giornata
Venerdì 27 febbraio
Wolves - Aston Villa 2-0
Sabato 28 febbraio
Bournemouth - Sunderland 1-1
Burnley - Brentford 3-4
Liverpool - West Ham 5-2
Newcastle - Everton 2-3
Leeds - Manchester City 0-1
Domenica 1 marzo
Brighton - Nottingham Forest 2-1
Fulham - Tottenham 2-1
Manchester United - Crystal Palace 2-1
Arsenal - Chelsea 2-1
La classifica di Premier League
1. Arsenal 64 punti (29 gare)
2. Manchester City 59 (28)
3. Manchester United 51 (28)
4. Aston Villa 51 (28)
5. Liverpool 48 (28)
6. Chelsea 45 (28)
7. Brentford 43 (28)
8. Everton 40 (28)
9. Fulham 40 (28)
10. Bournemouth 39 (28)
11. Sunderland 37 (28)
12. Brighton 37 (28)
13. Newcastle 36 (29)
14. Crystal Palace 35 (28)
15. Leeds 31 (28)
16. Tottenham 29 (28)
17. Nottingham Forest 27 (28)
18. West Ham 25 (28)
19. Burnley 19 (28)
20. Wolves 13 (28)