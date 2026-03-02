Incredibile Tottenham: 0 vittorie in Premier nel 2026, 2 vittorie su 2 in Champions

È una statistica che rende bene l'idea della crisi del Tottenham, a cui non è bastato il cambio di panchina, da Thomas Frank a Igor Tudor. In questo 2026 gli Spurs non hanno mai vinto. Dall'arrivo del croato sono arrivate due sconfitte, che hanno prolungato la sequenza di ko a 4 consecutive. Con l'anno nuovo i numeri dicono: 4 pareggi e 6 sconfitte. Allargando il discorso alle altre competizioni notiamo il paradosso: gli Spurs hanno vinto due partite su due in Champions League, peraltro contro Borussia Dortmund a Londra ed Eintracht a Francoforte, classificandosi al 4° posto nella League Phase del massimo torneo continentale.

Se il calendario della Premier League fosse basata sul calendario solare, il Tottenham si ritroverebbe ultimo in classifica, da solo. Nonché l'unica squadra incapace di vincere una partita:

1. Manchester United 21

2. Arsenal 19

3. Manchester City 19

4. Brentford 17

5. Liverpool 16

6. Bournemouth 16

7. Chelsea 15

8. Fulham 14

9. Brighton 12

10. Aston Villa 12

11. Everton 12

12. West Ham 11

13. Leeds 11

14. Wolverhampton 10

15. Newcastle 10

16. Nottingham Forest 9

17. Crystal Palace 9

18. Sunderland 9

19. Burnley 7

20. Tottenham 4

