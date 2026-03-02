Ufficiale
Rayo, a fine stagione saluta la bandiera Trejo: "Realizzato un sogno impossibile"
TUTTO mercato WEB
Oscar Trejo lascerà il Rayo Vallecano al termine della stagione. Il centrocampista argentino, 37 anni, ha comunicato la sua decisione attraverso i suoi canali social.
Con la maglia del Rayo ha raccolto 332 presenze, segnando 45 reti in 10 stagioni. Nel lungo post ha scritto: "A 37 anni sono riuscito a realizzare un sogno che sembrava impossibile: giocare in Europa, e non con una squadra qualsiasi, ma con il club della mia vita. Un sogno che non dimenticherò mai e che porterò con me per sempre".
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Le più lette
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile