Ufficiale Rayo, a fine stagione saluta la bandiera Trejo: "Realizzato un sogno impossibile"

Oscar Trejo lascerà il Rayo Vallecano al termine della stagione. Il centrocampista argentino, 37 anni, ha comunicato la sua decisione attraverso i suoi canali social.

Con la maglia del Rayo ha raccolto 332 presenze, segnando 45 reti in 10 stagioni. Nel lungo post ha scritto: "A 37 anni sono riuscito a realizzare un sogno che sembrava impossibile: giocare in Europa, e non con una squadra qualsiasi, ma con il club della mia vita. Un sogno che non dimenticherò mai e che porterò con me per sempre".