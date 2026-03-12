Ritrovare la serenità dopo la serata di Madrid: il Tottenham valuta il prestito di Kinsky

Una serata da dimenticare. Un errore dietro l'altro in meno di un quarto d'ora. Poi l'uscita dal campo per Vicario. Antonin Kinsky vuole al più presto cancellare la sfida del Metropolitano in cui il suo Tottenham è stato travolto dall'Atletico anche, purtroppo, a causa di errori suoi. Una partita che va cancellata al più presto per poter ritrovare serenità e far vedere in campo e fra i pali il proprio vero valore.

La stagione del Tottenham è in salita. In campionato il rischio retrocessione per la squadra di Tudor è reale mentre la Champions, con il ko per 5-2 in terra spagnola, è ai titoli di coda. E per la prossima stagione potrebbe esserci una nuova avventura per il portiere degli Spurs. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Telegraph, la società starebbe valutando per la prossima stagione un prestito per l'estremo difensore in modo da ritrovare la giusta serenità.