Mido durissimo: "Licenziate chi ha assunto Tudor. Sicuramente non ha mai visto la sua Juve"

Igor Tudor è sotto pressione, a maggior ragione dopo aver perso anche a Madrid in Champions League. Feroci critiche nei confronti del tecnico croato, che da quando siede sulla panchina del Tottenham ha perso 4 partite su 4.

Mido, ex stella egiziana proprio del Tottenham, è andato giù durissimo nei confronti dell'allenatore degli Spurs: "Chiunque abbia nominato Tudor deve essere licenziato perché sono sicuro che non ha mai visto la Juventus sotto la sua gestione!! È uno dei peggiori allenatori in circolazione! Nessuna tattica, nessun piano di gioco e gestione umana zero!! Non riesce a gestire la pressione e non sa gestire i media!! Per favore, licenziatelo oggi, non domani!! Non c'è più tempo per le stronzate... il club non merita questa merda!!".