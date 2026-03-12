Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Manchester United, un difensore per la prossima stagione: occhi puntati su Murillo

Manchester United, un difensore per la prossima stagione: occhi puntati su MurilloTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Andrea Piras
Oggi alle 09:40Calcio estero
Andrea Piras

Il Manchester United guarda già alla prossima stagione. La formazione inglese, in corsa comunque per la qualificazione alla prossima Champions League con un terzo posto alle spalle di Arsenal e Manchester City e a pari merito col Chelsea, guarda già al mercato per puntare ad alzare l'asticella e tornare a combattere per il titolo. Sono diversi i giocatori che sono nel mirino della dirigenza per impostare un'estate da protagonisti.

Il primo reparto che necessita di rinforzi è la difesa e gli occhi restano sempre nel campionato inglese. Secondo quanto riporta I Paper, i Red Devils avrebbero messo nel mirino il brasiliano Murillo. Il centrale del Nottingham Forest potrebbe essere uno dei profili su cui potrebbe aprirsi una trattativa al termine della stagione in corso.

Articoli correlati
Nottingham Forest, il Barcellona è in prima fila per Murillo: ma per gennaio è durissima... Nottingham Forest, il Barcellona è in prima fila per Murillo: ma per gennaio è durissima
Il Real Madrid vuole rafforzare la propsia retroguardia: quattro difensori nella... Il Real Madrid vuole rafforzare la propsia retroguardia: quattro difensori nella lista dei Blancos
Arsenal e Chelsea pronte a darsi battaglia per Murillo del Nottingham Forest Arsenal e Chelsea pronte a darsi battaglia per Murillo del Nottingham Forest
Altre notizie Calcio estero
Real, Pitarch: "Sarò sempre grato a Arbeloa per la fiducia. Pensiamo alla gara di... Real, Pitarch: "Sarò sempre grato a Arbeloa per la fiducia. Pensiamo alla gara di ritorno"
Ritrovare la serenità dopo la serata di Madrid: il Tottenham valuta il prestito di... Ritrovare la serenità dopo la serata di Madrid: il Tottenham valuta il prestito di Kinsky
Man' City, Bernardo Silva: "Con lo 0-3 tutto più difficile. Bisogna superare questi... Man' City, Bernardo Silva: "Con lo 0-3 tutto più difficile. Bisogna superare questi momenti"
Newcastle, Livramento non rinnova il contratto: l'Arsenal ci pensa e valuta un'offerta... Newcastle, Livramento non rinnova il contratto: l'Arsenal ci pensa e valuta un'offerta
Chelsea, Fofana: "Siamo molto delusi. Commessi errori ma c'è ancora la gara di ritorno"... Chelsea, Fofana: "Siamo molto delusi. Commessi errori ma c'è ancora la gara di ritorno"
Manchester United, un difensore per la prossima stagione: occhi puntati su Murillo... Manchester United, un difensore per la prossima stagione: occhi puntati su Murillo
Real Madrid, Courtois: "E' soltanto il primo tempo. A Manchester daremo tutto" Real Madrid, Courtois: "E' soltanto il primo tempo. A Manchester daremo tutto"
Mido durissimo: "Licenziate chi ha assunto Tudor. Sicuramente non ha mai visto la... Mido durissimo: "Licenziate chi ha assunto Tudor. Sicuramente non ha mai visto la sua Juve"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
1 Bologna, Bernardeschi vuole l'EL. Italiano: "Non lo sapevo". Su Castro: "Ha tirato la carretta"
2 Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 31ª giornata di Serie A
4 Sprofondo Tottenham: i big che possono partire in estate in caso di retrocessione
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 marzo
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine top news n.1 Vlahovic fra campo e rinnovo: contatti fitti e costanti per arrivare all'accordo con la Juventus
Immagine top news n.2 Freuler e Gasperini, amici a Bergamo e nemici a Bologna. Potrebbero ritrovarsi a Roma
Immagine top news n.3 Zaniolo ha voltato pagina: "Bad boy? Non più, sono cambiato. Roma mi ha dato tanto, ci tornerò"
Immagine top news n.4 Juventus a caccia di un portiere per l'anno prossimo: primi contatti per il Dibu Martinez
Immagine top news n.5 Juventus, i piani di mercato per l'estate: Kolo Muani e Senesi, che chiede 5 milioni di ingaggio
Immagine top news n.6 Pranzo di mercato in casa Milan: Allegri rassicurato, avrà 3 titolari di peso in estate
Immagine top news n.7 Champions League, tutti i risultati degli ottavi e il tabellone dei quarti di finale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.3 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.4 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Champions League, chi ha fatto la figura peggiore tra le italiane? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi: "Atalanta, uno scempio col Bayern. Scudetto, può vincerlo ancora Allegri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Marazzina stuzzica l'Immobile di Bologna: "Mi aspettavo di più? Mi aspettavo almeno qualcosa"
Immagine news Serie A n.2 Como, Valle: "Non aver ancora segnato mi pesa un po'. Con la Roma non è una finale"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, per Ederson e De Ketelaere obiettivo Inter. Anche per Raspadori rientro vicino
Immagine news Serie A n.4 La Juventus e il restyling in attacco: sondaggio per Lewandowski e occhi su Nicolas Jackson
Immagine news Serie A n.5 Juventus, doppia via per la conferma di Spalletti: annuale a 7 milioni o biennale da 10
Immagine news Serie A n.6 La protesta dei tifosi della Lazio finisce anche sulla BBC: le cause secondo la tv inglese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Romano: "Ho scelto lo Spezia per il progetto. Italia U21? Sono svizzero, ma non si sa mai"
Immagine news Serie B n.2 Tre gare in sette giorni in Serie B: Cesena, Mignani deve salvare la panchina. E i play off
Immagine news Serie B n.3 Tre gare in sette giorni in Serie B: Catanzaro, gli scontri diretti per blindare il 5° posto
Immagine news Serie B n.4 Cesena, non solo Mignani in bilico: anche Fusco può salutare. Di Taranto invece rinnoverà
Immagine news Serie B n.5 Tre gare in sette giorni in Serie B: la Carrarese può blindare la salvezza
Immagine news Serie B n.6 Avellino, squadra che vince non si cambia. A Chiavari per la svolta della stagione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Borsoi: “Salvezza raggiunta. Playoff? Spingiamo per chiudere al meglio”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Gyyabua e Lescano sono già punti fermi. Entrambi saranno riscattati
Immagine news Serie C n.3 Conto alla rovescia per la Serie B: il Benevento può festeggiare fra dieci giorni
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, venerdì incontro tra sindaco-delegazione di tifosi: si parlerà del rapporto con Guarascio
Immagine news Serie C n.5 Perugia, c'è una salvezza da centrare. Ma Lisi è alle prese con un'infiammazione al menisco
Immagine news Serie C n.6 Vicenza-Inter U23, la gara che vale una stagione. 'Menti' sold out per la possibile promozione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna Roma
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, si chiudono oggi pomeriggio le semifinali di andata: la Roma ospita l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, domani la Roma affronta l'Inter in semifinale: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Beccari: "Battere la Fiorentina in Coppa era per noi molto importante"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coppa Italia? Con la Juventus è ancora tutto aperto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Coppa Italia obiettivo stagionale, vogliamo arrivare in finale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, il risultato della semifinale di andata: la Juve batte la Fiorentina 2-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?