Manchester United, un difensore per la prossima stagione: occhi puntati su Murillo

Il Manchester United guarda già alla prossima stagione. La formazione inglese, in corsa comunque per la qualificazione alla prossima Champions League con un terzo posto alle spalle di Arsenal e Manchester City e a pari merito col Chelsea, guarda già al mercato per puntare ad alzare l'asticella e tornare a combattere per il titolo. Sono diversi i giocatori che sono nel mirino della dirigenza per impostare un'estate da protagonisti.

Il primo reparto che necessita di rinforzi è la difesa e gli occhi restano sempre nel campionato inglese. Secondo quanto riporta I Paper, i Red Devils avrebbero messo nel mirino il brasiliano Murillo. Il centrale del Nottingham Forest potrebbe essere uno dei profili su cui potrebbe aprirsi una trattativa al termine della stagione in corso.