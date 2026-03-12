Chelsea, Fofana: "Siamo molto delusi. Commessi errori ma c'è ancora la gara di ritorno"

C'è molta delusione nelle parole di Wesley Fofana. Il difensore del Chelsea ha parlato in zona mista dopo la sconfitta di ieri sera contro il Paris Saint-Germain: "Siamo molto delusi perché abbiamo commesso errori e ne abbiamo pagato il prezzo. Il PSG è una grande squadra e siamo stati puniti ogni volta che abbiamo commesso un errore. Siamo delusi perché anche alla fine della partita, sul 4-2, abbiamo dimostrato immaturità e abbiamo voluto pressare nonostante la partita fosse già finita. Dovevamo solo mantenere lo svantaggio di 4-2 prima del ritorno. E poi abbiamo subito quel quinto gol, che fa ancora più male. Dobbiamo recuperare tre gol e faremo tutto il possibile per riuscirci.

Non so se sarà un'impresa ardua, ma è possibile. Tutto è possibile nella vita. Abbiamo speranza, siamo determinati, c'è la gara di ritorno. Siamo molto delusi perché era 2-2 e ci sentivamo bene in partita. Abbiamo commesso questo stupido errore. Corriamo troppi rischi, ma li accettiamo perché è la nostra partita. C'è la gara di ritorno e cercheremo di vincere questo fine settimana in Premier League contro il Newcastle. Poi ci concentreremo sulla gara di ritorno contro il PSG.

Il livello del Paris non è una novità. Lo sanno tutti; l'anno scorso sono stati campioni d'Europa non per niente. È stato un momento molto difficile. Fisicamente eravamo in difficoltà perché pressavamo molto e perché cercavamo di difendere a uomo per tutta la partita. Sono una grande squadra e lo hanno dimostrato mercoledì, quindi tanto di cappello".