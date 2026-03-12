Newcastle, Livramento non rinnova il contratto: l'Arsenal ci pensa e valuta un'offerta

Ancora incerto il futuro di Tino Livramento. L'esterno del Newcastle andrà in scadenza nel 2028 ma per il momento non ha ancora rinnovato il proprio contratto nonostante la volontà del club bianconero di proseguire ancora insieme l'avventura. Incertezza più che altro viste le diverse richieste che arrivano sul difensore già per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Telegraph, l'Arsenal avrebbe già sondato il terreno per dare a mister Arteta un rinforzo per la fascia destra in vista della prossima stagione.

Per il momento si tratterebbe di un interessamento e basta ma, sempre secondo quanto scrive il quotidiano, i Gunners starebbero valutando la possibilità di fare un'offerta ai Magpies. Livramento nel corso della stagione ha trovato poco spazio a causa di diversi problemi fisici accusati al ginocchio prima e alla coscia poi. Le sue presenze complessive fra le varie competizioni sono 21.