Real Madrid, Courtois: "E' soltanto il primo tempo. A Manchester daremo tutto"

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois ha commentato ai media il successo per 3-0 contro il Manchester City nell'andata dell'ottavo di finale di Champions League: "Siamo solo a metà partita, ma sono molto contento della prestazione della squadra, dell'intensità, del lavoro, di come abbiamo combattuto ed è bellissimo. Non abbiamo cercato scuse con gli infortunati e abbiamo lottato fino alla fine. È un buon risultato, ma è solo un piccolo passo. Ricordo altre sconfitte all'Etihad; tutto è possibile e dobbiamo rimanere concentrati.

La prestazione di Valverde? Sono molto contento. Valverde è molto veloce, molto forte, bravo nel gioco aereo, un buon tiratore... È un giocatore molto completo. Ci eravamo allenati un po' su questo, trovando spazio dietro di lui perché difendono molto alti, e per noi ha funzionato molto bene. Soprattutto, il terzo gol è stato bellissimo, e sono molto contento per lui.

Il rigore di Vinicius? È un peccato. Questo è il calcio. Ovviamente, è un peccato. Arrivare alla partita con un vantaggio di 3-0 è già un buon risultato, e se Vini Jr. avesse segnato il rigore, avrebbero potuto portare il risultato sul 4-1. Questo è il calcio. È finita 3-0, e sappiamo che la gara di ritorno sarà dura, e daremo tutto per passare il turno".