E se Endrick lasciasse il Lione oggi? Spunta una clausola a favore del Real Madrid

E se Endrick tornasse al Real Madrid oggi? Secondo quanto riportato da beIn Sports, il 20 gennaio sarebbe l'ultimo giorno utile per il club spagnolo di attivare una clausola speciale che riporterebbe subito alla Casa Blanca il fuoriclasse brasiliano di 19 anni. Interrompendo così il prestito di sei mesi siglato con l'Olympique Lione. Tutto a pochi giorni dal suo arrivo alla corte di Fonseca.

Dopo la partenza di Xabi Alonso, sono attesi un nuovo allenatore ad interim e un possibile secondo allenatore per sostituire Arbeloa, perciò la situazione è in costante evoluzione. Ma il giocatore classe 2006 al momento sta rendendo bene con la maglia dei Gones, con un gol alla sua prima apparizione con la squadra francese in Coppa di Francia contro il Lilla. L'ultimo pensiero di Endrick al momento è tornare di corsa a Madrid, ritrovandosi nuovamente chiuso dalla concorrenza in attacco, stando a quanto riferito dal quotidiano AS.

Il Lione è un'opportunità di crescita e con i compagni e l'ex allenatore del Milan si troverebbe molto bene. Poi in Ligue 1 ha già ritrovato fiducia e feeling con il campo, un'interruzione del percorso sarebbe solo un passo indietro. Da quando è approdato in prestito al club francese il 1° gennaio 2026, 10 giorni dopo Endrick è andato subito a segno nei sedicesimi di Coppa di Francia, rifornendo anche un assist nel match di campionato contro il Brest.