Lione k.o. dopo 13 vittorie di fila, Fonseca: "Abbiamo giocato a un livello più basso"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:12
Michele Pavese

Serata amara per l’Olympique Lione, travolto 3-1 dallo Strasburgo nella gara che ha chiuso la 23ª giornata di Ligue 1. La squadra di Gary O’Neil ha imposto fin dai primi minuti un’intensità superiore, mettendo in grande difficoltà gli ospiti e portando a casa un successo meritato.

Tra i più attesi c’era Endrick, tornato titolare dopo l’espulsione rimediata a Nantes qualche settimana fa. Schierato largo a destra, il giovane brasiliano non è riuscito a incidere come previsto, faticando a creare superiorità numerica e a trovare spazi contro una difesa aggressiva e ben organizzata. Una prestazione sottotono in una gara che avrebbe richiesto maggiore brillantezza e personalità. Nel post-partita, l’allenatore Paulo Fonseca ha preferito non puntare il dito contro il singolo: "Non voglio individualizzare, tutti i giocatori non hanno fatto una buona partita. Parlerò con lui, devo capire cosa avrebbe potuto migliorare nel suo gioco. Come faccio sempre, analizzerò tutta la gara. La squadra ha giocato a un livello diverso rispetto al solito".

Fonseca ha dunque adottato una linea equilibrata, riconoscendo una serata complicata per l’intero collettivo più che per un singolo elemento. Resta però l’impressione che, in un match così fisico e intenso, all’OL sia mancata la qualità negli uno contro uno e la capacità di cambiare ritmo, qualità che proprio Endrick avrebbe dovuto garantire.

