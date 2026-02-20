Lione, l'operazione-Endrick è un successo: "Dal suo arrivo boom di ricavi commerciali"

L’impatto di Endrick sull’Olympique Lione va ben oltre i numeri sul campo. Arrivato in prestito durante l’ultima finestra invernale, il 19enne brasiliano ha subito lasciato il segno: 6 presenze, 5 gol e un assist che raccontano di un inserimento rapido e sorprendentemente maturo, favorito anche da una buona conoscenza della lingua francese.

In un’intervista a The Athletic, il direttore tecnico Matthieu Louis-Jean ha spiegato la logica dell’operazione: “Endrick si è adattato molto bene e in fretta. Il suo arrivo non è stato casuale: avevamo bisogno di un numero 9 capace di portare energia all’attacco e credevamo che il Lione fosse il contesto ideale per far crescere un talento del suo livello. Doveva essere una soluzione vantaggiosa per tutti”.



L’effetto dell’attaccante si è visto anche fuori dal rettangolo di gioco. “Dall’annuncio del suo arrivo abbiamo registrato un forte aumento delle vendite delle maglie, cresciuto ulteriormente dopo il debutto. Sui social abbiamo superato il milione di nuovi follower complessivi”, ha aggiunto Louis-Jean, sottolineando l’impatto mediatico del brasiliano.

Un rendimento che non sorprende il Real Madrid, proprietario del cartellino: a Valdebebas il prestito è considerato una scelta ideale per permettere a Endrick di crescere senza pressioni. Per il Lione è già una risorsa tecnica ed economica; per il giocatore, un passaggio chiave nel percorso verso l’élite.